Dadurch entstehe 25 Prozent mehr Wartungskapazität am Standort, welche die Mitarbeiter von standardisierten Aufgaben entlaste, sagte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) bei einer Besichtigung des Werks. „Mit Blick auf unser schnell wachsende ICE-Flotte ist das auch absolut nötig“, sagte er. Die Deutsche Bahn nimmt derzeit im Schnitt drei neue ICE pro Monat in Betrieb.



Das erste mit der neuen Technik ausgerüstete Werk ist das in Köln-Nippes. Bis 2025 sollen Berlin, Dortmund, Hamburg und München folgen. In Köln werden die ICE in drei Schichten das ganze Jahr durch in langen Hallen gewartet. Zum Bestand gehört auch ein mobiles Unterflurinspektionsgerät, das mit einer auf einem mobilen Arm montierten Kamera ausgerüstet ist, um die Unterseite der Züge zu überprüfen. Auf diese Weise können die Züge rasch auf Schäden kontrolliert werden.



Nach Angaben von Michael Peterson, dem Bahn-Vorstand Personenfernverkehr, sind durch den Einsatz von E-Checks die Züge schneller wieder für die Fahrgäste im Einsatz. Damit stelle man sich auch den Herausforderungen einer wachsenden Flotte und dem zunehmenden Fachkräftemangel, sagte er.



Zu dem E-Check gehören ein Kamera-Tor und ein mobiles Unterflurgerät, das den Technikern im Werk Abweichungen vom Sollzustand anzeigt. Die Bilder werden dann von den Mitarbeitern überprüft. Sie entscheiden, ob ein Fehler vorliegt, der dem Werkstattpersonal als Arbeitsauftrag gemeldet wird.