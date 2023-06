Düsseldorfer Flughafen - Warteschlangen zu Ferienbeginn Foto: Henning Kaiser/dpa up-down up-down Ferienbeginn Warteschlangen an Airports wohl nicht so lang wie 2022 Von dpa | 19.06.2023, 05:06 Uhr

Zum Auftakt der Sommerferien in NRW könnten sich die Warteschlangen an den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn voraussichtlich in Grenzen halten. Es werde zwar voll und Wartezeiten beim Check-in und bei der Sicherheitskontrolle in Düsseldorf und Köln/Bonn ließen sich dann „nicht immer vermeiden“, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Er sei aber zuversichtlich, dass sich die Wartezeiten „in einem vertretbaren Rahmen“ hielten. Der erste Ferientag ist der kommende Donnerstag.