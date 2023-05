Ukrainischer Präsident in Deutschland - Karlspreis Foto: Oliver Berg/dpa up-down up-down Auszeichnungen Warten auf Selenskyj: Viele Besucher in Aachens Zentrum Von dpa | 14.05.2023, 15:26 Uhr

Rund eine Stunde vor dem geplanten Beginn der Karlspreisverleihung war die Aachener Innenstadt am Sonntag voller Besucher. An den von der Polizei abgesperrten Zugängen zu Dom und Rathaus warteten viele Menschen. Sie standen Schlange, um später in die abgesperrten Bereiche gelassen zu werden. Die Schlange der Wartenden vor dem Zugang zum Platz hinter dem Rathaus, dem Katschhof, war rund hundert Meter lang.