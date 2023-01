Glätte Foto: Armin Weigel/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetterdienst Warnung vor glatten Straßen: Unfälle mit Blechschäden Von dpa | 26.01.2023, 07:28 Uhr

Gefrierender Regen und Schnee sorgen in Nordrhein-Westfalen am Donnerstag für glatte Straßen. Der Niederschlag breitet sich bis zum Mittag von Nordwesten her in Richtung Osten aus, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Essen mitteilte. Die DWD-Meteorologen warnten vor Glatteisbildung durch überfrierende Nässe auf den Straßen - am Morgen zunächst am Niederrhein und im Münsterland, bis zum Vormittag dann auch in der Südosthälfte des Landes. Im Bergland kann etwas Neuschnee fallen. Die Temperaturen erreichen am Donnerstag maximal ein bis sechs Grad.