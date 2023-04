Verfassungsschutz Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dp up-down up-down Verfassungsschutz Warnung vor Einflussversuchen türkischer Regierung Von dpa | 28.04.2023, 17:03 Uhr

Verfassungsschützer in NRW beobachten einem Medienbericht zufolge Versuche der türkischen Regierung, auf Politiker in Deutschland Einfluss zu nehmen. Vor der Parlaments- und Präsidentenwahl in der Türkei am 14. Mai hätten diese Versuche zugenommen, zitierte der „Spiegel“ den NRW-Verfassungsschutzchef Jürgen Kayser. In Deutschland können rund 1,5 Millionen Wahlberechtigte schon seit Donnerstag und noch bis zum 9. Mai ihre Stimme abgeben, darunter gut 500 000 Deutsch-Türken aus Nordrhein-Westfalen.