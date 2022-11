Gewerkschaft IG Metall ruft Warnstreiks auf Foto: Roland Weihrauch/dpa up-down up-down Tarifkonflikt Warnstreiks in Metallindustrie: 119 Betriebe betroffen Von dpa | 15.11.2022, 15:58 Uhr

Kurz vor der vielleicht entscheidenden 5. Verhandlungsrunde am Donnerstag in Baden-Württemberg lässt die IG Metall noch einmal ihre (Warnstreik-)Muskeln spielen. Allein in Nordrhein-Westfalen zählt die Gewerkschaft mehr als 14.000 Teilnehmende.