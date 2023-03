Streik Foto: Stefan Sauer/dpa/ZB/Symbolbild up-down up-down Verdi Warnstreiks in Kitas und sozialen Einrichtungen am Mittwoch Von dpa | 03.03.2023, 15:05 Uhr

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat für den kommenden Mittwoch zu bundesweiten Warnstreiks in Kitas und sozialen Einrichtungen aufgerufen. Die Warnstreiks seien eine Reaktion „auf das völlig unzureichende Angebot der Arbeitgeber aus der zweiten Verhandlungsrunde für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst“, teilte Verdi am Freitag in Berlin mit. Demnach könne es zu Einschränkungen des Betriebes sowie zu Schließungen kommen.