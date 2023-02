Warnstreik Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Tarifkonflikt Warnstreiks in Düsseldorf, Wuppertal und Dortmund Von dpa | 08.02.2023, 12:42 Uhr

Verdi will am Donnerstag und Freitag in einigen NRW-Großstädten den Nahverkehr bestreiken. Hintergrund ist der laufende Tarifstreit im Öffentlichen Dienst von Bund und Ländern.