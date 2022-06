ARCHIV - Das Logo der IG Metall ist an einer Wand zu sehen. Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild FOTO: Daniel Karmann Tarife Warnstreiks im Tarifkonflikt der Stahlindustrie Nordwest Von dpa | 01.06.2022, 16:30 Uhr

Im Tarifstreit der nordwestdeutschen Eisen- und Stahlindustrie haben nach dem Ende der Friedenspflicht am Mittwoch erste Warnstreiks stattgefunden. In Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen legten nach Angaben der IG Metall Nordrhein-Westfalen insgesamt 3770 Beschäftigte aus 13 Betrieben die Arbeit nieder. Mit den Arbeitsniederlegungen will die Gewerkschaft vor der dritten Verhandlungsrunde am 10. Juni den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen.