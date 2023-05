Verdi Foto: Tom Weller/dpa/Symbolbild up-down up-down Einschränkungen Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr: Ausfälle in NRW Von dpa | 04.05.2023, 09:54 Uhr

Beschäftigte mehrerer Verkehrsbetriebe in Nordrhein-Westfalen haben am Donnerstag ihre Arbeit niedergelegt. Für die Menschen in Köln, Minden und im Oberbergischen Kreis konnte es deshalb zu Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr kommen, wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte.