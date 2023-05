Verdi Foto: Tom Weller/dpa/Symbolbild up-down up-down Tarife Warnstreiks im Handel: Tausende Beschäftigte bei Kundgebung Von dpa | 17.05.2023, 13:01 Uhr

Mit erneuten Warnstreiks im Handel hat die Gewerkschaft Verdi am Mittwoch versucht, den Druck auf die Arbeitgeber in den Tarifverhandlungen zu erhöhen. Zu einer Kundgebung in Düsseldorf kamen Vormittag nach Gewerkschaftsangaben rund 4000 Beschäftigte aus verschiedenen Städten Nordrhein-Westfalens. Die Demonstranten riefen Slogans wie „Ohne uns kein Geschäft“ oder „Heute ist kein Arbeitstag, heute ist ein Streiktag“. Es ging um die Tarifkonflikte im Einzelhandel und im Großhandel. Bestreikt wurden zum Beispiel Standorte von Rewe, Kaufland, Edeka, Zara und Metro.