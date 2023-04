Luftverkehr Foto: Julia Cebella/dpa/Symbolbild up-down up-down Tarife Warnstreiks behindern Verkehr an den großen NRW-Flughäfen Von dpa | 20.04.2023, 01:49 Uhr

Fluggäste müssen sich an den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn am Donnerstag auf große Behinderungen einstellen. „Der Streik wird zu erheblichen Beeinträchtigungen des Flugbetriebs führen. Passagiere müssen mit Verzögerungen und vielen Flugstreichungen rechnen“, warnte am Donnerstagnachmittag der Flughafen Düsseldorf. Ähnlich hatte sich zuvor auch der Flughafen Köln/Bonn geäußert. Die Flughäfen empfahlen allen Fluggästen, sich bei ihrer Airline oder dem Reiseveranstalter zu erkundigen, ob ihr Flug wie geplant stattfindet.