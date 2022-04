Warnstreik FOTO: Friso Gentsch Tarifkonflikt Warnstreiks an Universitätskliniken in NRW Von dpa | 12.04.2022, 10:20 Uhr | Update vor 17 Min.

In Nordrhein-Westfalen haben die Warnstreiks an den Universitätskliniken begonnen. In Oberhausen werden sich schätzungsweise 500 bis 800 Teilnehmende zu einer zentralen Versammlung treffen, wie ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi am Dienstag mitteilte.