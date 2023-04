IKEA Filiale Köln Godorf Foto: Oliver Berg/dpa up-down up-down Tarife Warnstreiks an fünf Ikea-Standorten in NRW gehen weiter Von dpa | 15.04.2023, 08:24 Uhr

Wer am Samstag ein Regal, Bett oder Sofa bei Ikea kaufen möchte, der sollte mancherorts in NRW etwas mehr Zeit einplanen. Denn in den Verkaufshallen könnten weniger Ikea-Beschäftigte sein als normalerweise. Das liegt an einem Arbeitskampf, den Verdi führt.