Luftverkehr Warnstreiks an Airports Düsseldorf und Köln/Bonn gestartet Von dpa | 17.03.2023, 05:46 Uhr

Flugreisende in NRW müssen an diesem Freitag mit Flugausfällen, Verspätungen und längeren Wartezeiten rechnen. An den Airports Düsseldorf und Köln/Bonn haben Warnstreiks begonnen. Passagiere sollten sich vorab bei Airlines und Reiseveranstaltern erkundigen.