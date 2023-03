Marburger Bund ruft Ärzte zum Warnstreik auf Foto: Oliver Berg/dpa up-down up-down Tarifkonflikt Warnstreik von Ärzten an kommunalen Kliniken Von dpa | 30.03.2023, 14:41 Uhr

Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Krankenhäusern in Nordrhein-Westfalen sind am Donnerstag in einen Warnstreik getreten. Der Marburger Bund hatte Ärzte von rund 50 Kliniken in NRW zu den Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Mehrere hundert Mediziner hätten sich beteiligt, sagte ein Sprecher des Landesverbands. Planbare Termine und Untersuchungen seien zum Teil verschoben werden. Die Versorgung von Notfall-Patienten sei überall gesichert gewesen.