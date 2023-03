Krankenhaus Foto: Lukas Barth/dpa/Symbolbild up-down up-down Tarife Warnstreik von Ärzten an kommunalen Kliniken Von dpa | 30.03.2023, 06:24 Uhr

An kommunalen Krankenhäusern könnte es am Donnerstag Einschränkungen geben: Der Marburger Bund hat Ärztinnen und Ärzte von rund 50 Kliniken in Nordrhein-Westfalen zu einem Warnstreik aufgerufen. Planbare Termine und Untersuchungen müssten deshalb zum Teil verschoben werden, sagte ein Sprecher des Landesverbands. Mit einigen Krankenhäusern seien Notdienstvereinbarungen geschlossen worden. „Die Sicherheit von Patienten ist nicht gefährdet“, sagte der Sprecher. Am Klinikum Köln-Merheim würden rund 300 Ärzte zu einer Kundgebung erwartet.