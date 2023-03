Warnstreik Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Tarifkonflikt Warnstreik im Aachener Nahverkehr zu Verkehrsministertreffen Von dpa | 23.03.2023, 06:54 Uhr

Anlässlich der Verkehrsministerkonferenz in Aachen hat die Gewerkschaft Verdi in der Städteregion Aachen Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr gestartet. Beschäftigte der Verkehrsbetriebe Aseag, Rurtalbus und Westverkehr sind für Donnerstag zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Die Aktionen hätten am Donnerstag planmäßig zu Betriebsbeginn um 3.00 Uhr begonnen, sagte Verdi-Gewerkschaftssekretär Frank Michael Munkler am Morgen.