Tarifkonflikt Warnstreik: Etliche Flüge in Düsseldorf und Köln fallen aus Von dpa | 27.02.2023, 05:57 Uhr

Wer am Montag von Düsseldorf oder Köln/Bonn eine Flugreise antreten will, hat wahrscheinlich Probleme: Viele Flüge fallen wegen eines Warnstreiks aus. Auch andere Bereiche in NRW sind betroffen.