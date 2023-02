Eintägiger Warnstreik von Coca-Cola-Beschäftigten Foto: Dieter Menne/dpa up-down up-down Demonstration Warnstreik: Coca-Cola-Beschäftigte fordern mehr Geld Von dpa | 02.02.2023, 14:48 Uhr

Hunderte Beschäftigte des Getränke-Riesen Coca-Cola haben am Donnerstag ihre Arbeit niedergelegt und bei Kundgebungen in Dortmund und Lüneburg mehr Geld gefordert. Sie wollen monatlich 400 Euro mehr Gehalt und mehr Geld für Auszubildende. Warnstreiks hatte es zuletzt auch in anderen Bundesländern gegeben.