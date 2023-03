Warnstreik bei der Rheinbahn Foto: Oliver Berg/dpa/Archivbild up-down up-down Tarifkonflikt Warnstreik bei der Rheinbahn Von dpa | 16.03.2023, 06:12 Uhr

Verdi setzt die Warnstreikwelle in kommunalen Nahverkehrsbetrieben fort. An diesem Donnerstag sollen das Düsseldorfer Unternehmen Rheinbahn sowie die Regiobahn GmbH und Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft (S28 und RE47) ganztägig bestreikt werden, wie Verdi mitteilte. Das Unternehmen Rheinbahn erklärte, dass vom ganztägigen Warnstreik alle U-Bahn-, Straßenbahn- und die meisten Buslinien der Rheinbahn betroffen seien. Das habe Auswirkungen auf das gesamte Netz der Rheinbahn, also die Stadt Düsseldorf, den Kreis Mettmann, die Stadt Meerbusch sowie die Verbindungen nach Duisburg, Krefeld, Neuss und Ratingen.