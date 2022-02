Ukraine-Konflikt - Demonstrationen in Köln FOTO: Federico Gambarini Nordrhein-westfalen Zehntausende zu Kölner Friedensdemo erwartet Von dpa | 25.02.2022, 02:49 Uhr | Update vor 59 Min.

Die Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg: Der Karneval steht unter keinen guten Vorzeichen. In Köln konkretisieren sich die Pläne für eine Friedensdemo. Sie soll kein Rosenmontagszug werden - auch wenn sie in Teilen so aussehen dürfte.