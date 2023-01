Warnstreik am Düsseldorfer Flughafen Foto: Roberto Pfeil/dpa up-down up-down Luftverkehr Warnstreik am Düsseldorfer Flughafen: Viele Flüge gestrichen Von dpa | 27.01.2023, 06:34 Uhr

Am Düsseldorfer Flughafen hat am frühen Freitagmorgen ein ganztägiger Warnstreik begonnen. Das bestätigte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi. Die Gewerkschaft rief die 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gepäck- und Flugzeugabfertigers Aviapartner zu den Arbeitsniederlegungen auf, die um 3.30 Uhr begannen und am Samstagmorgen um 0.30 Uhr enden sollen. Für den Freitag sei bereits rund die Hälfte aller Flüge am Airport gestrichen, sagte der Sprecher. Dazu kämen Verspätungen.