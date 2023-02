Flugzeug Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild up-down up-down Gewerkschaft Warnstreik am Dortmunder Flughafen: Viele Ausfälle erwartet Von dpa | 17.02.2023, 03:47 Uhr

Wer eine Flugreise vom oder zum Flughafen Dortmund gebucht hat, muss an diesem Freitag möglichst nach Alternativen suchen. Die Gewerkschaft Verdi hat dort die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Der Ausstand soll am frühen Morgen (3.00 Uhr) beginnen und am Samstag (3.00 Uhr) enden, wie die Gewerkschaft mitteilte. Verdi weitet damit den Tarifstreit im öffentlichen Dienst aus.