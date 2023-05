Krankenwagen Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Ennepe-Ruhr-Kreis Wanderer stürzt in Tiefe und wird schwer verletzt Von dpa | 19.05.2023, 05:46 Uhr

Ein Wanderer ist bei Witten (Ennepe-Ruhr-Kreis) in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden. Der Mann war im Wald am Hohenstein am Donnerstagabend vom Weg abgekommen, wie die Feuerwehr mitteilte. Er rutschte etwa 50 Meter tief in ein Bachbett. Ein Fahrradfahrer fand ihn und wählte den Notruf. Mit Hilfe der GPS Koordinaten des Mountainbikers konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr den Wanderer finden und bergen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.