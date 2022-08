Schule Foto: Christoph Schmidt/dpa/Archivbild/Symbolbild up-down up-down Steinfurt Waldorfschule will sich gegen Genehmigungsentzug wehren Von dpa | 31.08.2022, 13:06 Uhr

Die wegen „gravierender Mängel“ vor der Schließung stehende Waldorfschule in Rheine (Kreis Steinfurt) will sich gegen den Entzug der Schulgenehmigung wehren. Man habe am Dienstag überraschend erfahren, dass die Bezirksregierung die Vollziehung der Genehmigungsaufhebung zum 30. September angeordnet habe, teilte die Schulführung mit. Der Trägerverein der Schule will juristisch dagegen vorgehen.