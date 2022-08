Armin Schuster steigt aus einem Polizeihubschrauber aus. Foto: Robert Michael/dpa/Bildarchiv FOTO: Robert Michael up-down up-down Feuerwehreinsätze Waldbrände: Bundespolizei 190 Stunden in der Luft im Einsatz Von dpa | 02.08.2022, 13:44 Uhr | Update vor 44 Min.

Die Bundespolizei hat in den zurückliegenden Monaten nach eigenen Angaben bereits 190 Stunden lang Wald- und Heidebrände aus der Luft bekämpft. Mit Hubschraubern und auch Wasserwerfern unterstützten die Kräfte die Feuerwehren in Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen, wie das Bundespolizeipräsidium in Potsdam am Dienstag mitteilte. Die meisten Einsätze wurden demnach mit 130 Stunden im Juli geflogen.