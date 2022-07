ARCHIV - Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt zu einem Einsatz. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Patrick Pleul up-down up-down Hochsauerlandkreis Waldbrand im Sauerland: Löscharbeiten dauern an Von dpa | 20.07.2022, 06:52 Uhr

In der Nähe von Sundern im Sauerland dauern die Löscharbeiten auch ein Tag nach Ausbruch eines Waldbrandes an. Es kommen immer wieder Glutnester auf, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte. Rund 400 Einsatzkräfte waren bereits vor Ort. Am Dienstagmorgen war das Feuer in einem Mischwald ausgebrochen. Insgesamt brannte eine Fläche von mehr als 30.000 Quadratmetern, hieß es. Das entspricht ungefähr der Größe von vier Fußballfeldern. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar.