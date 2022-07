ARCHIV - Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt zu einem Einsatz. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Patrick Pleul up-down up-down Hochsauerlandkreis Waldbrand: Fläche von vier Fußballfeldern brennt Von dpa | 19.07.2022, 14:41 Uhr

In der Nähe von Sundern im Sauerland ist am Dienstag ein größerer Waldbrand ausgebrochen. Es brenne auf einer Fläche von mehr als 30.000 Quadratmetern, sagte ein Feuerwehrsprecher. Das entspricht ungefähr der Größe von vier Fußballfeldern. Menschen seien nicht in Gefahr gewesen. Die Feuerwehr kämpfte aber auch am Dienstagnachmittag mit den Flammen.