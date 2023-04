Gebäudeenergiegesetz Foto: Franziska Gabbert/dpa-tmn/Archivbild up-down up-down Gebäudeenergiegesetz Waldbauern kritisierten geplantes Verbot von Holzheizungen Von dpa | 21.04.2023, 13:32 Uhr

Der Waldbauernverband Nordrhein-Westfalen hat das von der Bundesregierung im neuen Gebäudeenergiegesetz (GEG) geplante Einbauverbot von Holzheizungen bei Neubauten kritisiert. Gerade ländliche Räume, wo die vor Ort anfallende Holzbiomasse häufig in Holzheizungen verwendet werde, würden dadurch substanziell geschwächt, teilte der Verband am Freitag in Düsseldorf mit. Der erneuerbare und CO2-neutrale Energieträger Holz und dessen Beitrag zum Klimaschutz werde völlig verkannt. Der Verband betonte, dass die Forstbetriebe auch auf die Vermarktung von Brennholz angewiesen seien, um die Wiederbewaldung der großen durch Dürre und Borkenkäferfraß geschädigten Waldflächen finanziell stemmen zu können.