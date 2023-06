Wald-Windpark in Bad Berleburg eingeweiht Foto: Federico Gambarini/dpa up-down up-down Energie Wald-Windpark in Bad Berleburg eingeweiht: „Signalcharakter“ Von dpa | 06.06.2023, 14:57 Uhr

Seit Spätsommer 2022 ist er in Betrieb, nun ist der Windpark Arfeld bei Bad Berleburg im Südosten von NRW offiziell und mit viel Prominenz eingeweiht worden. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sagte am Dienstag, die Anlage zeige, wie der dringend nötige Windenergieausbau innovativ vorangetrieben und der Eingriff in die Natur dabei auf ein notwendiges Minimum reduziert werden könne. Man arbeite im Bund daran, die Planungs- und Genehmigungsverfahren zu vereinfachen und Realisierungsfristen weiter deutlich zu verkürzen, betonte der Grünen-Politiker in einer Mitteilung gemeinsam mit NRW-Klimaschutzministerin Mona Neubaur.