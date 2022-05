Hendrik Wüst (l, CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Foto: Michael Kappeler/dpa FOTO: Michael Kappeler Landtag Wahlsieg in Schleswig-Holstein Rückenwind für NRW Von dpa | 09.05.2022, 09:53 Uhr

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst und der Sieger der Landtagswahl von Schleswig-Holstein, Daniel Günther (beide CDU), sehen im Erfolg ihrer Partei im Norden Rückenwind für die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am kommenden Sonntag. Wüst sagte beim gemeinsamen Eintreffen mit Günther zu Sitzungen der CDU-Spitze am Montag in Berlin, der Wahlerfolg in Schleswig-Holstein zeige: „Die Volkspartei CDU ist voll da. Und eine gute Regierungsarbeit, die für mehr Sicherheit sorgt, für moderne Wirtschaft und sichere Arbeitsplätze, wird von den Menschen auch honoriert.“