NRW-Landtagswahlen Wahlkreis-Schlappe für Stamp 15.05.2022, 21:29 Uhr

Neben der Schlappe für die FDP im Land hat Spitzenkandidat Joachim Stamp auch in seinem Wahlkreis in Bonn deutlich Stimmen eingebüßt. Nach Auszählung fast aller Wahlbezirke erhielt der Familienminister und stellvertretende Ministerpräsident knapp 9 Prozent der Erststimmen, wie die Stadt am Sonntagabend auf ihrer Internet-Seite mitteilte. 2017 hatte Stamps Ergebnis noch bei 14,3 Prozent gelegen.