Wahlen Wahlkampffinale in NRW: SPD-Chef wirbt für Kutschaty Von dpa | 14.05.2022, 06:39 Uhr

Zum Abschluss des Landtagswahlkampfs in Nordrhein-Westfalen hat SPD-Bundesparteichef Lars Klingbeil für den SPD-Spitzenkandidaten Thomas Kutschaty geworben. „Der nächste Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen heißt Thomas Kutschaty“, sagte Klingbeil am Freitag bei einer Veranstaltung in Köln.