Prozessbeginn Waffen im großen Stil gehortet: Offizier vor Gericht 17.10.2022

Ein Bundeswehroffizier, der größere Mengen verbotener Kriegswaffen, Waffenteile, Sprengstoff und Munition gehortet haben soll, muss sich dafür nun vor Gericht verantworten. Am Montag (9.30 Uhr) beginnt der Prozess gegen den 33-Jährigen am Amtsgericht Frankfurt. Der Angeklagte war laut Ermittlern aufgefallen, als er ein Paket in die USA mit genehmigungspflichtigen Waffenteilen abgeschickt hatte. Die Polizei durchsuchte daraufhin seine Privatwohnung in Düren in Nordrhein-Westfalen und stieß auf die Waffen.