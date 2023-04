Sonne Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down Freizeit Wärmster Tag im April mit 23,5 Grad: Es wird wieder kühler Von dpa | 23.04.2023, 12:49 Uhr

Der vergangene Samstag war der vorläufig wärmste Tag des Jahres 2023 in NRW. Laut Deutschem Wetterdienst wurden als Maximum 23,5 Grad in Rahden-Kleinendorf im Kreis Minden-Lübbecke gemessen. In Lippstadt waren es 23,1 Grad. Der Flughafen Münster-Osnabrück kam auf 22,7 Grad. Die Werte gelten als sehr mild für den Monat April, wie Meteorologin Yvonne Engemann am Sonntag sagte.