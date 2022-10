Sonne auf herbstlichen Blättern Foto: Annette Riedl/dpa/Symbolbild up-down up-down Klima Wärmste Nacht Ende Oktober: 18,5 Grad in Werl gemessen Von dpa | 28.10.2022, 13:54 Uhr

Die Nacht zum Freitag war die wärmste, die jemals in Deutschland Ende Oktober gemessen wurde. Spitzenreiter war Werl in Nordrhein-Westfalen. Dort sank die Temperatur nicht unter 18,5 Grad. „Das sind nur 1,5 Grad unter einer Tropennacht“, sagte Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Freitag in Offenbach.