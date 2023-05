Polizei Foto: Robert Michael/dpa/Symbolbild up-down up-down Oberhausen Wachmann ging aufs Klo: Unbekannte sprengen Geldautomaten Von dpa | 30.05.2023, 12:31 Uhr

Während ein Wachmann kurz auf der Toilette war, haben Unbekannte am frühen Dienstagmorgen den Geldautomaten einer Volksbank-Filiale in Oberhausen gesprengt. Die Filiale sei stark beschädigt worden. Zeugen beobachteten laut Polizei mehrere Männer vor der Tür der Bank, die später in einem dunklen Auto wegfuhren. Ob sie Beute gemacht haben, werde noch untersucht, sagte eine Sprecherin der Volksbank.