Polizeifahrzeug - Blaulicht Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Großeinsatz Vorfall in Kaserne in Höxter: Mann an Polizei übergeben Von dpa | 07.02.2023, 15:21 Uhr

Ein Eindringling auf das Kasernengelände der Bundeswehr in Höxter hat am Dienstag für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Zahlreiche Einsatzfahrzeuge sperrten das Gebiet an der General-Weber-Kaserne an der Bundesstraße 239 am Nachmittag ab, wie ein Polizeisprecher sagte. Dabei bildeten sich zahlreiche Rückstaus vor der Stadt an der Landesgrenze zu Niedersachsen.