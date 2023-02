Tarifverhandlung bei insolventer Galeria Karstadt Kaufhof beginnt Foto: Sina Schuldt/dpa up-down up-down Warenhauskonzern Vorerst keine Tarifeinigung bei insolventer Galeria Von dpa | 10.02.2023, 13:24 Uhr

Bei den Tarifverhandlungen für die rund 17 400 verbliebenen Beschäftigten des insolventen Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof hat es in der ersten Runde keine Einigung gegeben. Man habe die Forderungen der Gewerkschaft Verdi zur Kenntnis genommen, teilte das Unternehmen seinen Beschäftigten am Freitag mit. Sie seien nach erster Bewertung nicht mit dem vorgelegten Insolvenzplan in Einklang zu bringen. Die Parteien wollen ihre Gespräche demnach am 22. Februar fortsetzen.