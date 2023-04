A45-Brücke Rahmede Foto: Dieter Menne/dpa/Archivbild up-down up-down Verkehr Vor Sprengung der Rahmede-Brücke: Unmut und Ungeduld wachsen Von dpa | 02.04.2023, 08:28 Uhr

In rund einem Monat soll die marode A45-Talbrücke Rahmede in Lüdenscheid gesprengt werden. Das gewaltige Projekt eines Ersatzbaus sorgt für Schlagzeilen. Seit inzwischen 16 Monaten gehören massiver Lkw-Umleitungsverkehr, Lärm und Chaos zum Alltag in der Region.