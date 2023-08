Wohnimmobilienkonzern Vonovia wertet erneut Immobilien ab: Milliardenverlust Von dpa | 04.08.2023, 07:46 Uhr | Update vor 1 Std. Immobilienunternehmen Vonovia Foto: Bernd Thissen/dpa up-down up-down

Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern Vonovia hat auch im zweiten Quartal einen Milliardenverlust verbucht. Unter dem Strich fiel wegen einer erneuten Abwertung des Immobilienbestands ein Verlust von gut zwei Milliarden Euro an, wie der Dax-Konzern am Freitag in Bochum mitteilte. Im Vorjahreszeitraum hatte Vonovia noch einen Gewinn von 1,8 Milliarden Euro ausgewiesen.