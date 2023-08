Wuppertal Von Sportwagen auf Gehweg erfasst: Kinder weiter in Klinik Von dpa | 07.08.2023, 12:32 Uhr | Update vor 57 Min. Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild up-down up-down

Zwei verletzte Kinder, die auf einem Gehweg in Wuppertal von einem Sportwagen erfasst worden sind, befinden sich weiter im Krankenhaus. Das teilte die Polizei am Montag mit. Bei der Kollision am Sonntag waren insgesamt vier Kinder verletzt worden, darunter zwei zwölfjährige Mädchen, ein gleichaltriger Junge sowie ein dreijähriges Mädchen. Zunächst war von vier Mädchen die Rede gewesen. Die Polizei machte keine Angaben, welche der vier Kinder am Montag noch im Krankenhaus waren.