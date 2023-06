Spurensicherung Foto: T.Freitag/Westfalennews/dpa up-down up-down Ermittlungen Von Polizei angeschossener Autofahrer noch in Lebensgefahr Von dpa | 04.06.2023, 14:48 Uhr

Nach Schüssen von Polizisten auf einen flüchtenden Autofahrer in Bad Salzuflen ist das Opfer noch nicht außer Lebensgefahr. Der junge Mann sei zwischenzeitlich in einer Klinik in Hannover operiert worden, sagte ein Polizeisprecher. Der 19-Jährige hatte am Samstag schwere Verletzungen durch Schüsse aus Dienstwaffen von Polizeibeamten erlitten.