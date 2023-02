Erdbebenkatastrophe in der Türkei Foto: Svet Jacqueline/ZUMA Press Wire/ up-down up-down Erdbebengebiet Von NRW-Hilfsorganisation gerettete Frau ist tot Von dpa | 11.02.2023, 13:20 Uhr

Die unter der Leitung der nordrhein-westfälischen Hilfsorganisation I.S.A.R. Germany aus Trümmern im türkischen Erdbebengebiet gerettete Frau ist tot. „Unser Team ist geschockt und traurig. Wir trauern mit ihrer Familie“, schrieb die Organisation am Samstag bei Twitter. Die Frau starb demnach in der Nacht in einem Krankenhaus - also wenige Stunden nach ihrer spektakulären Rettung, die mehr als 50 Stunden dauerte.