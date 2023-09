Bochum Von Krad angefahren: 95-Jährige stirbt im Krankenhaus Von dpa | 03.09.2023, 11:59 Uhr | Update vor 20 Min. Krankenwagen Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down

Eine 95 Jahre alte Frau ist in Bochum von einem Kleinkraftrad angefahren worden und nach Einlieferung in ein Krankenhaus an ihren lebensgefährlichen Verletzungen gestorben. Die Seniorin überquerte laut einer Polizeimeldung mit ihrem Rollator die Straße, als sie von einem 61 Jahre alten Kradfahrer erfasst wurde. Der Mann wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.