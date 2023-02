Nach Unfall mit Güterzug in Recklinghausen Foto: David Young/dpa up-down up-down Recklinghausen Von Güterzug erfasst: Obduktion von Jungen kommende Woche Von dpa | 03.02.2023, 11:57 Uhr

Der zehnjährige Junge, der in Recklinghausen von einem Güterzug erfasst und getötet wurde, soll voraussichtlich am Montag obduziert werden. Das sagte ein Polizeisprecher am Freitag in der Nähe des Unglücksorts in der Ruhrgebietsstadt.