Hamm Von Auto erfasst: Dreijähriges Kind schwer verletzt Von dpa | 01.07.2022, 06:00 Uhr

Ein dreijähriges Kind ist beim Überqueren einer Straße in Hamm von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Die Mutter wollte ein anderes Kind in ihr Auto setzen, als der Junge plötzlich über die Straße lief, wie die Polizei mitteilte. Der 34-jährige Autofahrer konnte in der 30er-Zone nicht mehr rechtzeitig reagieren. Das Kind sei in ein Krankenhaus gebracht worden.