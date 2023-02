Krankenwagen Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfall Von Auto erfasst: 64-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt Von dpa | 04.02.2023, 13:35 Uhr

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Bochum schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde der 64-Jährige am Freitag aus bislang ungeklärter Ursache von einem Auto erfasst, als es auf der Königsallee auf den rechten Fahrstreifen wechselte. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu, er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der 60-jährige Autofahrer blieb unverletzt.