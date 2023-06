Gesperrte Straße Foto: David Young/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Vollsperrungen an A42 und A43 bei Herne und Gelsenkirchen Von dpa | 30.06.2023, 09:20 Uhr

Auf der Autobahn 43 bei Herne wird an diesem Wochenende in Fahrtrichtung Münster ein Teilstück voll gesperrt: Zwischen Herne-Eickel und Recklinghausen-Hochlarmark wird der Verkehr von Freitagabend (21.00 Uhr) bis Montagmorgen (05.00 Uhr) großräumig umgeleitet. Grund seien verschiedene Arbeiten am Tunnel im Kreuz Herne und am Emschertalbrückenzug, wie die Autobahn GmbH am Freitag ankündigte.